В Казанском Кремле 18 октября состоится выставка "Коран в серебре"

"Серебряный Коран" - красивейший предмет искусства в исламской традиции. Фото: kazan-kremlin.ru

18 октября в 14:00 в Музеи-заповеднике "Казанский Кремль" состоится открытие выставки "Коран в серебре". На ней представят копию рукописи VIII века "Коран Усмана", выполненную из серебра высшей 999 пробы и состоящую из 162 страниц. Посетить данную выставку можно будет до 31 декабря.

"Серебряный Коран" - красивейший предмет искусства в исламской традиции. Он является знаком уважения России ко всем народам мира, исповедующих Ислам и его ценности. В нем вечный текст воплощен в благородном материале.

Отметим, копию древнейшей исламской рукописи "Коран Усмана" изготовили в ноябре 2010 года. Автором идеи является Владимир Прусаков, который занимается эксклюзивными проектами, сообщает пресс-служба "Казанского Кремля".

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