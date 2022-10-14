Глава Чувашии Олег Николаев встретился с мобилизованными из республики

Глава Чувашии отметил высокий боевой дух мобилизованных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава региона Олег Николаев проверил условия проживания, питания и подготовки военнослужащих в подразделениях, распложенных в Ульяновской области. Он вручил резервистам из Чувашии набор вещей первой необходимости и передал платочки, которые вышили женщины республики.

- В очередной раз слышу слова искреннего восхищения от командования тем, как вы относитесь к службе. Дисциплина, порядок, вовлеченность, инициатива и желание добиться нужного результата в определенные сроки – это катастрофично важно, - выразил признательность военнослужащим Олег Николаев.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев недавно подписал указ, в котором прописаны все меры поддержки семей призванных на службу резервистов.

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