Депутат Госдумы Топилин сообщил, что в Татарстане отменили мобилизацию двоих мужчин с серьезными заболеваниями

К депутату обращаются жители Казани, Альметьевского, Кукморского, Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана. Фото: Евгения ГУСЕВА

К депутату Госдумы и председателю комитета по экономической политике России Максиму Топилину с вопросами о мобилизации и помощи семьям мобилизованных обратились жители Казани, Альметьевского, Кукморского, Зеленодольского и Пестречинского районов Татарстана.

Как сообщает депутат в своем телеграм-канале, двух татарстанцев призвали в рамках частичной мобилизации, хотя они имели серьезные заболевания. Военно-врачебная комиссия показала, что состояние мужчин определено как категории «Г» и «Д», и поэтому они мобилизованы не будут. Все решилось в краткие сроки.

Максим Топилин также отметил, что адресно отрабатывает запросы по социальной поддержке семей мобилизованных.

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