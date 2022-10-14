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Общество14 октября 2022 12:13

Мэра Казани Ильсура Метшина повторно выбрали президентом Консультативного комитета ООН

Он занимает эту должность с 2019 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Конгресс объединил делегатов из 140 стран мира.

Конгресс объединил делегатов из 140 стран мира.

Фото: Мэрия Казани

В пятницу, 14 октября, мэр Казани Ильсур Метшин был переизбран президентом Консультативного комитета ООН по делам местного самоуправления. Об этом объявили на Всемирном конгрессе местных и региональных властей в южнокорейском Тэджоне.

Комитет отстаивает интересы порядка 300 тысяч муниципалитетов, городов и регионов в разных странах мира. Изначально Ильсура Метшина выбрали руководителем Консультативного комитета ООН еще в 2019 году. Теперь мэр будет занимать эту должность еще 4 года.

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