В Казани с 17 октября из-за треснувшей дороги перекроют улицу Фучика

Транспорт будет проезжать по новой двухполосной объездной дороге. Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани с 17 октября будет органично движение транспорта по улице Фучика. Речь идет об участке от улицы Ломжинская в сторону улицы Чишмяле. Это связано с появлением трещины, которая образовалась на днях, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города.

В связи с ограничением движения с 06.00 понедельника, 17 октября, изменяться схемы движения автобусов маршрутов №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68, 77. Также это коснется троллейбусов №№5, 9 и 12. Они будут ходить по новой двухполосной объездной дороге, которая идет параллельно вдоль домов по улице Фучика.

Также комфортные условия будут созданы и для пешеходов. Для них организуют тротуар, а также установят освещение.

Напомним, из-за треснувшей пополам дороги на улице Фучика в районе перекрестка с улицей Ломжинской ночью 14 октября провели работы по демонтажу асфальта и заделывали трещину.

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