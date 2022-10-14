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Общество14 октября 2022 11:00

С 15 октября в Казани проехаться на метро со скидкой можно будет, оплатив проезд картой «Мир» через смартфон

Акция продлится до следующего года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для получения скидки карту нужно загрузить в телефон.

Для получения скидки карту нужно загрузить в телефон.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с этой субботы в метро Казани проезд может обойтись всего в 24 рубля. Когда как по банковской или транспортной карте он стоит 31 рубль, а наличными все 36.

Дело в том, что в городской подземке стартует акция, которая поможет пассажирам сэкономить на поездке минимум семь рублей. Что для этого нужно сделать? Так, обладатели банковской карты «Мир» должны загрузить ее в свой смартфон на базе Android. Можно использовать как в Mir Pay, так и Samsung Pay. Правда, при этом телефон должен поддерживать NFC-функцию.

После этого пользоваться скидкой в метро можно будет вплоть до 15 февраля 2023 года.

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