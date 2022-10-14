В Казани Хуснуллин и Минниханов открыли движение на двух отремонтированных дорогах

Церемония состоялась 14 октября. Фото: president.tatarstan.ru

14 октября во время своей рабочей поездки в Казань зам главы правительства России Марат Хуснуллин вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым приняли участие в церемонии открытия движения по отремонтированным в столице республике дорогам. Речь идет о подъездном пути к аэропорту Казани и проезжей части улицы Осиновская.

- Это большое событие для Татарстана. Дорога к аэропорту всегда была загружена, а после строительства «Казань Экспо» здесь часто были пробки. Но благодаря реконструкции дорогу расширили, увеличив пропускную способность в два раза, – отметил во время церемонии Рустам Минниханов. - Никогда в Татарстане и в стране в целом столько дорог не строилось: и М-12, и М-7, и трасса Шали-Бавлы. Надеемся, что темпы строительства уменьшаться не будут.

В свою очередь Марат Хуснуллин сказал, что обновленная дорога на улице Осиновская важна не только для развития жилых комплексов, а также дает выход из Казани в сторону Марий Эл.

- Давно назрела необходимость расширить эту дорогу, - заявил зам главы правительства России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram