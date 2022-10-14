В Марий Эл для мобилизованных провели учения с ракетным стратегическим комплексом «Ярс»

учения прошли совместно с Йошкар-Олинским ракетным соединением. Фото: Минобороны РФ

В Марий Эл мужчины, призванные из запаса, отработали маневренные действия ракетного стратегического комплекса «Ярс», его маскировки и противодействия разведке, проводимой с воздуха.

Для обнаружения противников применялись беспилотные летательные аппараты, например, «Элерон».

Во время сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на пути боевого патрулирования военнослужащие также использовали «Листву» - современную технику дистанционного разминирования.

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