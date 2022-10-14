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Общество14 октября 2022 14:55

В Марий Эл для мобилизованных провели учения с ракетным стратегическим комплексом «Ярс»

Во время этой подготовки также использовали беспилотники
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
учения прошли совместно с Йошкар-Олинским ракетным соединением.

учения прошли совместно с Йошкар-Олинским ракетным соединением.

Фото: Минобороны РФ

В Марий Эл мужчины, призванные из запаса, отработали маневренные действия ракетного стратегического комплекса «Ярс», его маскировки и противодействия разведке, проводимой с воздуха.

Для обнаружения противников применялись беспилотные летательные аппараты, например, «Элерон».

Во время сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на пути боевого патрулирования военнослужащие также использовали «Листву» - современную технику дистанционного разминирования.

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