В Марий Эл для мобилизованных провели учения с ракетным стратегическим комплексом «Ярс»

учения прошли совместно с Йошкар-Олинским ракетным соединением.
Фото: Минобороны РФ
В Марий Эл мужчины, призванные из запаса, отработали маневренные действия ракетного стратегического комплекса «Ярс», его маскировки и противодействия разведке, проводимой с воздуха.
Для обнаружения противников применялись беспилотные летательные аппараты, например, «Элерон».
Во время сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на пути боевого патрулирования военнослужащие также использовали «Листву» - современную технику дистанционного разминирования.
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