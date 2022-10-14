В Казани Набережная Кабана стала финалистом международной премии "Золотой Трезини"

Поддержать проект из Казани можно будет до 1 ноября. Фото:Марат Мугинов

В Казани Набережная озера Кабан стала финалистом международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" в номинации "Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры", сообщает Комитет внешнего благоустройства столицы республики.

Всего в 2022 году было подано 1 123 заявки из 74 стран мира. Из них почти 250 отклонили на стадии отбора. Лауреатов премии назовут 15 ноября. Поддержать проект из Казани можно будет до 1 ноября.

Отметим, международная премия "Золотой Трезини" основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини. Он является первым архитектором Санкт-Петербурга.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram