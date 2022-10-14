Подростки Татарстана хотят открыть свой бизнес, но не знают на кого равняться

14 октября в Казани стартовал проект "Маршрут Вдохновения". Фото: "Маршрут Вдохновения"

В Татарстане 82% опрошенных подростка хотят заниматься предпринимательством. Среди них 46% в качестве мотивации называют возможность заработка, 34% - мечту и 20% - возможность главенствовать. Однако 40% школьников не знают на кого равняться. Об этом свидетельствует данные опроса Всероссийского движения "Вдохновители".

Отметим, 14 октября в Казани стартовал проект "Маршрут Вдохновения". Этот проект направлен на решение проблемы нехватки примеров для подражания у подростков. Он будет длится в течение шести дней. На нем выступят известные российские предприниматели, ученые и общественные деятели, которые помогут детям со всей республики развить сильные качества, поспособствуют в поиске мечты и первых шагах ее реализации.

Данный проект проходит при поддержке Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования Казани. Его организатором является Всероссийское движение "Вдохновители".

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