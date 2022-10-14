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Общество14 октября 2022 14:03

В Татарстане продолжается курс интенсивной боевой подготовки мобилизованных

Учения ведутся на базе Казанского танкового училища
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Из Татарстана на военную службу призваны более 800 человек.

Из Татарстана на военную службу призваны более 800 человек.

В Татарстане на базе Казанского высшего танкового командного училища проходит интенсивная боевая подготовка граждан, призванных из запаса.

В курс входят занятия по огневой, тактической, медицинской и инженерной подготовке. Учения проводят боевые офицеры и инструкторы, имеющие опыт в специальных военных операциях, - сообщает Минобороны России.

Во время огневой подготовки военнослужащие выполняют стрельбу из АК-74 и ПК, совершенствуют передвижение на поле боя, отрабатывают навыки в борьбе с танками противника.

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