В Татарстане продолжается курс интенсивной боевой подготовки мобилизованных

Из Татарстана на военную службу призваны более 800 человек.

В Татарстане на базе Казанского высшего танкового командного училища проходит интенсивная боевая подготовка граждан, призванных из запаса.

В курс входят занятия по огневой, тактической, медицинской и инженерной подготовке. Учения проводят боевые офицеры и инструкторы, имеющие опыт в специальных военных операциях, - сообщает Минобороны России.

Во время огневой подготовки военнослужащие выполняют стрельбу из АК-74 и ПК, совершенствуют передвижение на поле боя, отрабатывают навыки в борьбе с танками противника.

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