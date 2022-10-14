В Нижнекамске собрались представители инженерных университетов и промышленных предприятий России и Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой

В столице нефтехимии собрались ректоры ведущих технических и технологических вузов России, представители предприятий и организаций, органов власти специалисты в области инженерного образования. В течение двух дней здесь проходит два статусных мероприятия - совместное заседание президиума и учебно-методического совета Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образования по химическим технологиям и VII Международная сетевая научно-практическая конференция «Инженерное образование в условиях цифровизации и перехода к зеленой экономике» – «Синергия–2022». Организатором мероприятия выступил Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) и его филиал НХТИ при поддержке ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР-Холдинг», администрации Нижнекамского муниципального района и города Нижнекамска.

Фото: предоставлено пресс-службой

Одна из центральных тем обсуждения – вопрос развития передовых инженерных школ с участием индустриальных партнеров.

Модератором выступил врио ректора КНИТУ Юрий Казаков. Собравшихся также приветствовал глава Нижнекамского муниципального района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Когда мы планировали это мероприятие, хотели, чтобы все прошло нескучно и полезно, хотели познакомить наших партнеров в рамках передовой инженерной школы друг с другом, чтобы они могли высказаться, обменяться контактами, возникла, как это сказано в названии сегодняшней конференции, синергия, полезная для всех, - прокомментировал итоги работы Юрий Казаков. - И это нам удалось.

На мероприятиях обсуждались актуальные вопросы подготовки и повышения квалификации кадров в цифровую эпоху в химической и нефтехимической отраслях, перехода на новые образовательные стандарты по химической технологии, развития компетенций выпускников в условиях цифровой экономики, использования цифровых двойников и т.д.

- Сейчас нередко при подготовке инженеров уделяется мало внимания практике. В рамках нашего взаимодействия с вузами у преподавателей появляется возможность пройти на производстве стажировку, а у студентов — приехать на практику, встретиться со специалистами, с руководством предприятий, задать вопросы. Такое общение важно и нужно и для наших специалистов и экспертов, - подчеркнул управляющий директор Корпоративного университета ООО «СИБУР» Рустам Галиахметов.