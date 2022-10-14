Зам главы правительства России Марат Хуснуллин прибыл в Казань

В частности Хуснуллин проведет в столице Татарстана заседание комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу, 14 октября, в Казань с рабочим визитом прибыл зам главы правительства России Марат Хуснуллин. В аэропорту, согласно протоколу, его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе с Хуснуллиным он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию дорог во Владимирской и Самарской областях, а также подъезда к аэропорту Казани. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Также зам главы правительства России посетит форум-выставку «Дорога-2022», который в эти дни проходит на площадях МВЦ «Казань Экспо». Кроме того, ожидается, что Марат Хуснуллин проведет в столице республики ряд совещаний, посвященных теме дорог, а также заседание комиссии Госсовета России по направлению «Транспорт», сообщает пресс-служба главы Татарстана.

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