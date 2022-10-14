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Происшествия14 октября 2022 8:38

В Казани на улице Адоратского загорелся балкон многоэтажки

Пожар удалось быстро потушить
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Причину возникновения пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

Причину возникновения пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

Фото: Ольга Крыльцова

Утром 14 октября в Казани в доме №19 на улице Адоратского произошел пожар. Загорелся балкон квартиры на седьмом этаже. На место прибыли пожарные расчеты. Им удалось быстро потушить огонь. Площадь возгорания составила два квадратных метра. В квартиру пламя не успело перекинуться. В результате пожара никто не пострадал. Причину его возникновения предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

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