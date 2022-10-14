В Татарстане повторную вакцинацию от COVID-19 должны пройти более 1,4 миллиона людей

Из ранее вакцинированных повторно прививку сделали всего 524 965 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 401 158 жителей Татарстана остаются практически без иммунитета к COVID-19. Согласно подсчетам Минздрава республики на 14 апреля полностью вакцинировались от инфекции 1 926 123 человека.

Из этого числа повторно прививку сделали всего 524 965 человек. Таковы данные на 14 октября, сообщил в эту пятницу на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков. То есть, по его информации, повторную вакцинацию должны пройти те самый 1,4 миллиона человек.

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