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Общество14 октября 2022 8:28

В Татарстане повторную вакцинацию от COVID-19 должны пройти более 1,4 миллиона людей

Пока ее прошли менее двух миллионов человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Из ранее вакцинированных повторно прививку сделали всего 524 965 человек.

Из ранее вакцинированных повторно прививку сделали всего 524 965 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 401 158 жителей Татарстана остаются практически без иммунитета к COVID-19. Согласно подсчетам Минздрава республики на 14 апреля полностью вакцинировались от инфекции 1 926 123 человека.

Из этого числа повторно прививку сделали всего 524 965 человек. Таковы данные на 14 октября, сообщил в эту пятницу на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков. То есть, по его информации, повторную вакцинацию должны пройти те самый 1,4 миллиона человек.

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