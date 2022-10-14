Казанский зооботсад проводит осеннюю акцию по сбору тыкв

Акция по сбору тыкв продлится до 27 октября. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Казанский зооботсад проводит акцию по сбору тыкв. Их будут использовать для украшения территории.

В рамках акции пройдут мастер-кассы для посетителей, где научат изготавливать из тыкв настоящие произведения искусства. Эти занятия запланированы на последние выходные дни октября.

Кроме того, после мероприятия тыквы станут лакомством для обитателей зоопарка. Их едят практически все, кроме хищных кошачьих.

Отметим, акция по сбору тыкв продлится до 27 октября. Принести их можно к кассе исторической территории зооботсада.

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