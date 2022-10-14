В Чувашии в свинине, поставляемой в Чебоксарское училище олимпийского резерва, обнаружили сальмонеллу

Мясо поставлял "Вурнарский мясокомбинат". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столовой Чебоксарского училища олимпийского резерва нашли мясо с бактериями сальмонеллы. Сотрудники Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области взяли пробу свинины, поставляемой в техникум “Вурнарским мясокомбинатом”, и в ходе проверки выявили в ней патогенные микроорганизмы.

Всего в образовательное учреждение поставили 21 килограмм зараженной свинины. Как сообщают в управлении, информацию о нарушениях сразу донесли до администрации училища, а мясокомбинату объявили предупреждение.

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