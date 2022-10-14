Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 13:36

В Чувашии в свинине, поставляемой в Чебоксарское училище олимпийского резерва, обнаружили сальмонеллу

В образовательное учреждение завезли 21 килограмм зараженного мяса
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Мясо поставлял "Вурнарский мясокомбинат".

Мясо поставлял "Вурнарский мясокомбинат".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столовой Чебоксарского училища олимпийского резерва нашли мясо с бактериями сальмонеллы. Сотрудники Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области взяли пробу свинины, поставляемой в техникум “Вурнарским мясокомбинатом”, и в ходе проверки выявили в ней патогенные микроорганизмы.

Всего в образовательное учреждение поставили 21 килограмм зараженной свинины. Как сообщают в управлении, информацию о нарушениях сразу донесли до администрации училища, а мясокомбинату объявили предупреждение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram