В Набережных Челнах за махинации судят экс-директора дома престарелых

Бывший директор под предлогом размещения людей в доме-интернате получала от родственников постояльцев деньги. Фото: Алексей ФОКИН

В Набережных Челнах стартовал суд в отношении бывшего директора дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ее обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, женщина возглавляла учреждение с августа 2019 года по июль 2021 года. С ноября 2020 года она под предлогом размещения людей в доме-интернате получала от родственников постояльцев деньги без предъявления анализов, справок и амбулаторной карты. К тому же эти средства не были внесены в кассу учреждения. Общая сумма ущерба составила около 334 тысяч рублей.

- В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает городской суд.

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