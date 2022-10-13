В Набережных Челнах горел склад с матрасами

Открытое горение было ликвидировано менее чем через час с момента поступления сообщения. Фото: МЧС Татарстана

В этот четверг, 13 октября, в 18.36 в экстренные службы поступила информация о пожаре в промышленной зоне Набережных Челнов по адресу: улица Мелиораторная,17. Загорелся склад с матрасами, сообщает МЧС Татарстана.

- По предварительным данным, здание не эксплуатируется больше недели, - также отметили в ведомстве.

Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 18.46. Было установлено, что горение происходит в одноэтажном здании, построенном из кирпича. С учетом того, что огонь мог перекинуться на соседние строения, для их защиты было подано сразу шесть пожарных стволов. Также была проложена магистральная водная линия от гидранта, который располагается в 150 метрах от загоревшегося склада с матрасами.

- В 19.26 произведена ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана.

Также, по данным ведомства, на этом пожаре никто не пострадал.

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