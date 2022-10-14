В Марий Эл мобилизованным за их питомцами бесплатно помогут присмотреть приюты для животных

За домашними любимцами резервистов присмотрят бесплатно. Фото: Лев ИЛОНОВ

Некоторым резервистам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, не с кем оставить своих домашних питомцев. Но, как оказалось, в Марий Эл им помогут, причем совершенно бесплатно. За любимцами мобилизованных присмотрят местные приюты для животных.

- Для того, чтобы пристроить своего питомца резервистам необходимо позвонить по телефону: 8 (8362) 64-18-08. Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, - сообщает комитет ветеринарии Марий Эл.

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