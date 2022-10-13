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Общество13 октября 2022 16:15

В Марий Эл колония-поселение №7 специально для участников спецоперации на Украине приготовили более тонны консервации

Овощи для них поставили местные фермеры
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Груз уже в пути. Фото: УФСИН Марий Эл

Груз уже в пути. Фото: УФСИН Марий Эл

Специально для участников спецоперации на Украине в марийской колонии-поселении №7 специально было изготовлено более одной тонны консервации. Маринованные овощи уже отправлены адресатам.

- Заправки для первых блюд были произведены согласно требованиям ГОСТа. Специально для них партию свежих овощей предоставили местные фермеры, - сообщают в УФСИН Марий Эл.

Заправки к первым блюдам были сделаны согласно ГОСТу. Фото: УФСИН Марий Эл

Заправки к первым блюдам были сделаны согласно ГОСТу. Фото: УФСИН Марий Эл

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