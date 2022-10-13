В Казани из-за треснувшей пополам дороги ночью ограничат движение по улице Фучика

В дальнейшем проезд там и вовсе запретят. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за треснувшей пополам дороги на улице Фучика в районе перекрестка с улицей Ломжинской в ночь на 14 октября – с 23.00 и до утра, ограничат движение транспорта. Там будут вскрывать асфальт, и заделывать трещину, в том числе и щебенкой.

- Поврежденный участок обследовали специалисты. По предварительным данным, здесь размыло грунт, - сообщили в мэрии Казани.

К слову, ремонт проезжей части на данном отрезке улицы Фучика продолжат. В связи с эти проезд транспорта там будет перекрыт. Произойдет это, когда будут подготовлены пути объезда.

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