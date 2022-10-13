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Происшествия13 октября 2022 14:25

В Набережных Челнах с рельсов сошли три вагона с металлическими брикетами

На месте происшествия работают сотрудники транспортной прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Место происшествия. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Место происшествия. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В этот четверг, 13 октября, около 12.05 в Набережных Челнах на подъездном ж/д пути напротив дома №11 на Ресурсном проезде с рельсов сошли три вагоны, груженные металлическими брикетами.

В результате произошедшего никто не пострадал, сами вагоны не опрокинулись, пути не повреждены. По факту инцидента проводится прокурорская проверка.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На данный момент известно, что состав, вагоны которого сошли с рельсов, шел с территории ООО СК «Ал-Мет».

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