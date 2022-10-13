В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев по четырем маршрутам

Движение обещали восстановить в течение часа. Фото: МУП "Метроэлектротранс".

Вечером 13 октября в Казани на улице Серова столкнулись два трамвая. Как сообщает МУП “Метроэлектротранс”, водитель одного из вагонов не убедился в том, что стрелки переведены правильно, и продолжил движение. В результате он врезался во встречный трамвай.

В связи с этим ДТП сейчас приостановлено движение трамваев по маршрутам №№5, 5А, 6, 1. МУП “Метроэлектротранс” приносит пассажирам свои извинения за неудобства и обещает, что движение транспорта восстановят в течение ближайшего часа.

14 октября пройдет разбирательство по поводу аварии с участием водителя и руководства депо. Если водитель окажется виноватым, то ему придется возместить все убытки за простой и ремонт вагонов.

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