В Казани открыли заново отстроенный пересадочный узел «Компрессорный»

Это целый комплекс с турникетами и автомобильной парковкой. Фото: prav.tatarstan.ru

В этот четверг, 13 октября, в Казани премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественном открытии транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

Раньше это была продуваемая всеми ветрами пустая платформа с одними лишь кассами, куда прибывали электрички чуть ли не со всего Татарстана и соседних регионов. Теперь же это современное здание с турникетной системой и парковкой для автомобилей. Все это было построено благодаря усилиям ОАО «РЖД».

- Организация остановочного пункта для автобусных сообщений на транспортно-пересадочном узле увеличит маршрутную сеть междугородних пассажирских перевозок в северо-восточном направлении, привлечет межрегиональные маршруты, - отметил перспективы Алексей Песошин.

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