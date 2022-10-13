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Общество13 октября 2022 13:17

В Набережных Челнах пенсионер ищет бабушку, с которой познакомился в автобусе

С тех пор он думает о ней и не может найти
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам мужчины, его избраннице 72 года и она живет в 25 комплексе.

По словам мужчины, его избраннице 72 года и она живет в 25 комплексе.

Фото: Валерий ШАХОВ

В Набережных Челнах пенсионер в автобусе познакомился с бабушкой, когда ехал в садовое общество Восход-1. Теперь он хочет ее найти. Соответствующее объявление пожилого мужчины опубликовали в социальных сетях.

Он пишет, что пенсионерке 72 года, она живет в 25 комплексе. С тех пор мужчина думает о ней и не может ее нигде встретить.

- Она как будто послана Богом. Рано или поздно я ее найду. Развешаю объявления по 25 комплексу. Я все со своей стороны сделаю, чтобы принести ей счастье в жизни, - отметил в объявлении пенсионер.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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