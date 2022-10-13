Глава Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Госсовету республики 20 октября

После послания главы региона депутаты обсудят бюджет республики, в том числе, и на 2023 год. Фото: president.tatarstan.ru

На заседании президиума Госсовета Татарстана было принято провести 20 октября (четверг) сразу два заседания местного парламента. Так, первое из них начнется в 10.00 в Большом Государственном концертном зале им.Сайдашева с ежегодного послания Госсовету республики главы Татарстана Рустама Минниханова.

Второе собрание депутатов пройдет в зале заседаний в 12.00. На нем планируется рассмотреть 11 вопросов, в числе которых и восемь региональных законопроектов, а также два федеральных.

Одним из самых важных вопросов в повестке дня станет о бюджете Татарстана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В целом доходная часть консолидированного бюджета республики на 2023 год прогнозируется в объеме более 394 миллиардов рублей, расходная – около 422 миллиардов, дефицит составит 27 миллиардов.

- Несмотря на то, что бюджет дефицитный, социальная направленность основного финансового закона республики сохранена. Кроме того, предусмотрено финансирование всех действующих госпрограмм, - отметил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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