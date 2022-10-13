Половина жителей Казани поддерживают отмену новогодних мероприятий

Чаще всего против новогодних праздников высказывались горожане старше 45 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждый второй житель Казани считает, что на фоне частичной мобилизации праздничные новогодние мероприятия лучше отменить.

Так, согласно исследованию портала SuperJob, в столице Татарстана большинство проголосовавших за отмену массовых мероприятий в честь Нового года стали женщины - 49%, а мужчины соответственно - 41%. Чаще всего против новогодних праздников высказывались респонденты старше 45 лет.

Кроме того, 4 из 10 работодателей пока все же планируют провести новогодние корпоративы. Из них 10% организуют этот праздник в офисе, 24% устроят вечеринку в ресторане, 4% уедут за город и 3% предложили свои варианты.

Отметим, данный опрос проводился 10-12 октября среди менеджеров по персоналу и экономически активных жителей Казани.

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