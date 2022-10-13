В Казани Тинчуринский театр начал работу над спектаклем по дастану «Идегей»

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

Главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов начал работу над постановкой спектакля «Идегей» по дастану в редакции известного татарского писателя, ученого-фольклориста Наки Исанбета. Ожидается, что премьера спектакля состоится в декабре 2022 года.

Роль Идегея в постановке Тинчуринского театра исполнит молодой актер и режиссер Ильнур Гарифуллин. Заслуженный артист Татарстана Ирек Хафизов выступит в роли Туктамыш хана, в роли Шахтимера – народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, Гузель Гайнуллина – в роли Джанике.

По словам Туфана Имамутдинова, он давно вынашивал идею постановки дастана «Идегей». Произведение привлекло внимание режиссера своей национальной, литературной и исторической актуальностью.

- Дастан «Идегей» привлечет внимание нашего зрителя к литературному татарскому языку, нашему нематериальному наследию и к национальной культуре. Эта постановка задаст новый вектор развития Тинчуринского театра, - отметил Туфан Имамутдинов.

В спектакле также сыграют известные актеры Тинчуринского театра – народные артисты Татарстана Ильгизар Хасанов, Рамиль Минханов, заслуженные артисты Татарстана Ренат Шамсутдинов, Рустем Гайзуллин, Салим Мифтахов, а также актеры театра Ильфак Хафизов, Салават Хабибуллин, Алмаз Муллаянов, Артем Пискунов, Эдуард Никитин, Камиль Гатауллин, Булат Зиннатуллин и Ильнур Байназаров.

По словам исполнителя роли Шахтимера Зуфара Харисова, сейчас актеры заняты изучением дастана.

- Дастан «Идегей» написан довольно сложным языком, поэтому работа над ним требует от артистов театра больших усилий. Во время подготовки к спектаклю у нас пройдет серия встреч с татарскими учеными. Я думаю, что после этих лекций нам станет легче воплотить все наши образы на сцене, - раскрыл некоторые подробности подготовки Зуфар Харисов.

Художник спектакля – Лилия Имамутдинова, хореограф – Марсель Нуриев. Музыку для постановки напишет молодой композитор, студент Московской консерватории им. Чайковского Фархад Бахтияри.

Главную премьеру года Тинчуринского театра можно будет увидеть в декабре этого года. Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии, которое отмечается в 2022 году.

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