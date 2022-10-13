Айдар Тагиров стал временным руководителем "Газпром межрегионгаз Казань"

Он является заместителем генерального директора по работе с органами власти и социально-значимыми потребителями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Айдара Тагирова назначили временно исполняющим обязанности руководителя компании "Газпром межрегионгаз Казань". Окончательную кандидатуру на данную должность определят в ближайшее время.

В данной компании Айдар Тагиров является заместителем генерального директора по работе с органами власти и социально-значимыми потребителями.

Отметим, руководитель компании "Газпром межрегионгаз Казань" Ринат Сабиров скончался 24 сентября. Ему было 56 лет. В эту должность он вступил с июля 2020 года.

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