В Татарстане с начала эпидемического сезона клещи покусали более 10 тысяч человек

За этот период случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в Татарстане не зафиксировали. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 10 036 человек. Этот показатель в 1,6 раза выше аналогического периода 2021 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Отметим, сезон активности клещей начался 12 апреля 2022 года. За это время случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в Татарстане не зафиксировали. Однако иксовым клещевым боррелиозом переболели 35 человек. Это в 1,5 раза выше показателя 2021 года, когда заболело 22 человека.

Отметим, укусы клещами зарегистрированы во всех районах республики. Чаще всего это происходило в лесах, луговой зоне и на садово-дачных участках.

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