В Казани ограничат движение по улицам Односторонка Гривки и Поперечно-Гривская

С 15 по 24 октября будет полностью перекрыт участок дороги от дома №19 на улице Односторонка до дома №33. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривская временно ограничат движение транспорта. Это связано с обустройством трассы водоотведения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, с 15 по 24 октября будет полностью перекрыт участок дороги от дома №19 на улице Односторонка до дома №33, а также перекресток улицы Поперечно-Гривская и Односторонка Гривки. Помимо этого, ограничение движения коснется территории от дома №11 до дома №25 на улице Поперечно-Гривская.

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