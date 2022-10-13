Мобилизованным на «Казань Экспо» фермеры прислали более тонны яблок

Сообщается, что отправлены были только отборнейшие плоды. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Более тонны, а именно 1 030 килограммов отборнейших яблок отправила агрофирма из Верхнеуслонского района Татарстана для мобилизованных в «Казань Экспо».

В подготовке и отправке приняли участие все работники агрофирмы. Если перевести на деньги, то эта партия яблок потянула на 62 тысячи рублей.

- Может помощь и небольшая, но мы очень переживаем за наших ребят. Мы желаем всем им крепкого здоровья и обязательно вернуться домой живыми к своим семьям, - цитирует «Волжская новь» главного бухгалтера агрофирмы Ольгу Митрофанову.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram