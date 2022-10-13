Бизнес-миссия предпринимателей в Казахстан: мы намерены развивать сотрудничество во всех возможных отраслях

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Торгово-промышленная палата РТ выступила организатором бизнес-миссии для предпринимателей в республику Казахстан. Первая рабочая встреча делегации состоялась с руководством Алматинской палаты предпринимателей «Атамекен» и представителми деловых кругов г.Алматы.

Модератор встречи, директор Палаты предпринимателей города Алматы Айтуар Кошмамбетов отметил тесные дипломатические и экономические связи двух стран. По словам спикера, Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана в отношении развития и реализации проектов в нефтегазовом, машиностроительном секторах экономики.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Марат Ахматов также подчеркнул крепкие дружеские отношения между двух стран.

- Сегодня Татарстан находится ТОП-5 рейтинге социально-экономического положения регионов России. Казань занимает 4-место в рейтинге устойчивого развития городов России. Мы хотим расширить деловые связи с Казахстаном. Мы намерены развивать партнерство во всех возможных отраслях. Сегодня возникает прекрасная возможность для экспорта и импорта промышленной продукции, энергоресурсов, стройматериалов и других товаров, – сказал он.

Далее бизнесмены Татарстана презентовали свои компании. После официальной части бизнесмены двух стран провели В2В переговоры. Многие предприниматели Татарстана уже сотрудничают с предприятиями северных регионов страны. Нынешний визит нацелен на налаживание сотрудничества с алматинским бизнесменами.

Бизнес-миссия завершится 16 октября. В программе запланированы встречи с руководством Палат предпринимателей города Шымкент, Тараз, Туркестан, В2В-встречи с представителями бизнес – кругов Республики Казахстан, посещение предприятий и организаций в городах Тараз и Шымкент.

В составе делегации МСП и крупные компании разных сфер деятельности: производство холодильных агрегатов, комплектное холодильное оборудование, строительство школ, газовых заправок, оконное производство, разработка и производство способов защиты трубопроводов от коррозии, дорожное освещение, освещение промышленных объектов, парковых зон, установка взрывозащищенных светодиодных светильников на промышленные объекты, производство энергосберегающего оборудования, перевозка грузов, перевозка стройматериалов, электронное приборостроение, выставочная деятельность и др. Делегацию возглавляет заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов.

Бизнес-миссия в Казахстан продлится до 16 октября. Помимо деловых встреч предусмотрена экскурсионная программа в город Туркестан.