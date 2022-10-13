В Казани утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплат

Этот показатель используется для расчета платежеспособности молодых семьей. Фото: Виктор Гусейнов

В столице республики утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на IV квартал 2022 года. Этот показатель используется для расчета платежеспособности молодых семьей и размера социальных выплат на приобретение жилья. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполкома города Рустам Гафаров.

Данный показатель на IV квартал 2022 года составил 121 741 рубль. На III квартал он был утвержден в размере 115 859 рублей.

Отметим, эти нормативы устанавливают органы местного самоуправления. При этом они не должны превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Татарстану.

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