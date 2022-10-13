Начались съемки остросюжетного шпионского детектива «ГДР»

7 октября, в день образования Германской Демократической Республики, АО «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink и «НМГ Студии» приступило к производству многосерийного художественного фильма «ГДР». Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сериал рассказывает о схватке на рубеже 1980-90х годов за архивы Министерства госбезопасности ГДР, которое привычно называли Штази1. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран. Берлин бурлит — митинги и протесты, требования об объединении ФРГ и ГДР, совсем скоро падет Берлинская стена. Все это притягивает сотрудников спецслужб разных стран мира. Их главный интерес — документы Штази с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могли оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей.

Лихо закрученный сюжет сериала объединяет героев из самых разных слоев общества — среди действующих лиц представители высшей власти ГДР и СССР, агенты Штази, КГБ и ЦРУ, артисты и многие другие. У каждого персонажа в этой сложной шпионской партии своя роль, своя ставка и своя судьба, порой трагичная. Многие становятся жертвами обстоятельств, так и не осознав, что это не случайность, а хитро задуманная и тщательно спланированная операция, где все пытаются переиграть всех. Во времена, когда рушится привычный мир и исчезают целые страны, трудно разобраться, кто твой друг, а кто — враг. И нужны ли те жертвы, которые принесены ради страны, которой скоро не станет.

- Мы хотим, чтобы этот фильм дал возможность современному зрителю по-новому взглянуть на события, которые изменили судьбу не только ГДР, но и всей Европы. И, конечно, разрушение стены и исчезновение ГДР напрямую повлияло в дальнейшем на историю нашей страны. Даже сейчас, спустя много лет, это самым серьёзным образом сказывается на каждом из нас. Поэтому для меня это не просто детектив, это взгляд в будущее через наше прошлое, — отметил режиссёр проекта Сергей Попов.

- Мы рады приступить к производству такого масштабного и важного проекта. Действие многосерийной шпионской драмы развернётся в период, ставший новой точкой отсчета сегодняшней действительности для нашей страны. Качественные исторические детективы — это контент, которому мы уделяем особое внимание, так как работа с историческим материалом требует ювелирной точности и аккуратности, особенно, когда, как в случае с «ГДР», в основе сюжета реальные события. Такие проекты получают огромный отклик от самой широкой аудитории. «ГДР» — это имиджевый проект, который, мы надеемся, станет очередным хитом НТВ, — сказал генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.

«Кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Падение Берлинской стены спровоцировало разрушение всего блока восточноевропейских стран, включая развал СССР. Конфликты, происходящие в Европе сейчас, являются прямым следствием событий конца двадцатого века. Чтобы понять, почему происходят сегодняшние события необходимо заглянуть в самое начало европейского кризиса — 1989 год, Берлин, Стена», — подчеркнул генеральный продюсер АО «Всемирные русские студии» Юрий Сапронов.

Премьера фильма планируется осенью 2023 года на онлайн-платформе Wink, а весной 2024 года — в эфире телеканала НТВ.

Первые фотографии со съемочной площадки доступны здесь.

1Stasi (нем.) — сокращение от Ministerium für Staatssicherheit (Министерство государственной безопасности ГДР).

Фото: предоставлено пресс-службой

«ГДР» (2023)

Производство: АО «Всемирные русские студии», при участии телекомпании НТВ, онлайн-кинотеатра Wink и «НМГ Студии»

Режиссер-постановщик: Сергей Попов («Мосгаз», «Отрыв», «Фурцева»)

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян («Кольская сверхглубокая»)

Художник-постановщик: Сергей Иванов («Сталинград», «Девятая», «Дылда»)

Авторы сценария: Василий Павлов («Зулейха открывает глаза»), Андрей Житков («Диверсант. Конец войны»), Вячеслав Рогожкин («Крик совы»), Юрий Бурносов («Мажор 2»)

Продюсеры: Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

В ролях: Александр Горбатов («Сердце Пармы», «Шаляпин», «Угрюм река», «Годунов», «Ненастье»), Александр Голубев, Евгений Харитонов, Александра Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Снежана Самохина, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Александр Обласов, Виталий Коваленко, Мадлен Джабраилова, Евгений Санников, Юлия Марченко, Владислав Ветров.