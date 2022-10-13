С улиц Казани эвакуируют брошенную "Оку" и вишневую "семерку"

Собственники могут отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, которая в дальнейшем утилизирует его. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Ново-Савиновском районе Казани эвакуируют два отечественных автомобиля. Соответствующие данные опубликованы в сборнике документов и правовых актов города.

Вблизи дома №79 на улице Фатыха Амирхана эвакуации подлежат оранжевый "ВАЗ-1111" ("Ока") и вишневый "ВАЗ-21074", находящийся рядом со школой №71 на улице Волгоградской. Если владельцы в течение пяти дней не уберут данные машины самостоятельно, то их увезут в специализированную автостоянку. Там они будут храниться не более трех месяцев. По истечению срока автомобили станут бесхозными в судебном порядке.

Отметим, собственники могут отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, которая в дальнейшем утилизирует его.

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