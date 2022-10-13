В автобусах Набережных Челнов проезд можно будет оплатить с помощью QR-кода

Пилотный проект запустят в автобусах маршрутов №№7, 12, 13 и 27. Фото: Светлана Макеева

С 14 октября в Набережных Челнах в автобусах маршрутов №№7, 12, 13 и 27 оплатить проезд можно будет с помощью QR-кода. Для этого пассажиру необходимо скачать мобильное приложение "Транспортная карта Татарастана", сообщает администрация города.

В данном приложении необходимо пройти регистрацию по номеру телефона и привязать банковскую карту. Затем отсканировать сам QR-код с наклейки, размещенной в салоне автобуса. На экране смартфона выйдет кнопка "Оплатить". После чего нужно будет просто показать электронный чек водителю транспорта, его можно найти в разделе "Истории оплат".

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