Офицеры выпускники изначально были предназначены в воинскую часть на случай мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в рамках частичной мобилизации призовут выпускников военных учебных центров при государственных вузах, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России, сообщает Военный комиссариат Татарстана.

Офицеры выпускники изначально были предназначены в определенную воинскую часть на случай мобилизации и распределены на соответствующие командные должности. В связи с этим принято решение о призыве указанной категории по частичной мобилизации.

Однако окончательное решение в каждом конкретном случае будет принимать призывная комиссия. Также она решит вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

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