Жители Нижнекамска возмутились тем, что горожанка раздает крокодилов

Содержать в квартире такого хищника может быть опасным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцести в одном из пабликов Нижнекамска появилось объявление о приеме заявок на крокодилов. Местная жительница обещала отдавать их бесплатно, так как брать за это деньги ей стыдно.

В комментариях к этому объявлению жителя Нижнекамска сначала начали размышлять, куда поселить крокодила в квартире даже если он будет карликовый, а потом и овсе возмутились тем, что женщина занимается раздачей, по сути, опасных животных. Ей уже пригрозили пожаловаться в надзорные органы, чтобы те провели проверку, не ведет ли она торговлю крокодилами.

Отметим, что содержание в квартирах опасных животных – тех, кто может нанести серьезный вред владельцу им другим людям, в России запрещено. В перечень, к слову, входят и крокодилы.

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