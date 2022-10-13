В Казани школьников накормили варениками с плесенью

Автора публикации удивило, почему в обед детей накормили таким "месивом", которое еще выглядит несвежим. Фото: скриншот

Житель Казани возмутился питанием детей в гимназии №75. Один из родителей опубликовал в соцсети кадры вареника с творогом, который был покрыт плесенью.

Автора публикации удивило, почему в обед детей накормили таким "месивом", которое еще выглядит несвежим. Под постом свой комментарий оставила и мэрия Казани. Так было объявлено, что детей в этой гимназии действительно кормили варениками, но они состояли в меню свободного выбора. При этом их заказали лишь две девочки, а когда выяснилось, что блюдо испорчено, то их накормили свежим обедом.

- Заведующая производством привлечена к дисциплинарной ответственности. Сожалеем о случившемся, примем необходимые меры, - заключили в мэрии Казани.

Также данный случай прокомментировал департамент продовольствия "Школьное питание". Они заявили, что обращение взяли в работу для уточнения обстоятельств.

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