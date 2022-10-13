В Казани 13 и 14 октября состоится бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Данный проект реализуется совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани можно будет пройти бесплатное и при этом анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Оно состоится 13 и 14 октября с 12:00 до 16:00, сообщает команда проекта "Тест для победы. Помощь рядом".

13 октября тест-мобиль будет работать в парке им.Горького, напротив стадиона "Трудовые резервы", а 14 октября - на улице Баумана, под часами. Также для всех желающих там организуют консультацию социального работника и психолога. Помимо этого, можно будет пройти экспресс-скрининг здоровья - измерить давление, пульс и уровень насыщения крови кислородом.

Отметим, данный проект реализуется совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Благотворительным фондом "Новый век". Всего за август и сентябрь в рамках проекта состоялось 39 выездов тест-мобилей в трех регионах России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram