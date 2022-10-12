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Общество12 октября 2022 14:09

«Газпром» в Татарстане обеспечит доступ к голубому топливу девяти деревням и селам

Это должно быть сделано до 2025 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Кроме того, планируется сделать все возможное, чтобы к газу могли подключиться и новые потребители в Казани.

Кроме того, планируется сделать все возможное, чтобы к газу могли подключиться и новые потребители в Казани.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду, 12 октября, в Москве на полях форума «Российская энергетическая неделя» – 2022 глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер впервые подписали программу развития газоснабжения и газификации республики до конца 2025 года.

Согласно документу, «Газпром» обеспечит доступ к голубому топливу девяти деревням и селам в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории масштабной жилой застройки «Большой Зеленодольск».

В рамках указанной программы будет также построено 11 межпоселковых газопроводов. Кроме того, планируется сделать все возможное, чтобы к газу могли подключиться новые потребители в Казани и в Агрызском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и Сабинском районах.

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