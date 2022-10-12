Группа спасателей из Марий Эл покорила гору Казбек

Их путешествие началось 2 сентября с северной стороны горы Казбек села Кармадон. Фото: Пожарно-спасательный отряд "Волгатех"

Добровольцы Студенческого-пожарно-спасательного отряда "Волгатех" совместно со спасателями Марийской аварийно-спасательной службы организовали экспедицию в горы Северной Осетии.

Путешествие началось 2 сентября с северной стороны горы Казбек села Кармадон и продолжилось до 12 сентября. Группа спасателей прошли пеший маршрут в 24 километра. А на высоте 2,2 километра они разбили свой основной лагерь.

Отметим, группа из Марий Эл смогла взять высоту 4,5 километра. При этом высота горы Казбек чуть более 5 километра, сообщает пожарно-спасательный отряд ПГТУ "Волгатех".

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