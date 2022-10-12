В Татарстане в горящей бане пенсионерка получила ожог головы и была госпитализирована

Место происшествия. Фото: МЧС Татарстана

12 октября в 13.31 в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в селе Кузембетьево Мензелинского района по адресу: улица Садовая, 16. По прибытию на место пожарные установили, что горит одноэтажная баня из кирпича и частично внутренняя обшивка жилого дома, сообщает МЧС Татарстана.

- На пожаре пострадала 84-летняя женщина. Пенсионерка получила ожог головы 1 степени и была госпитализирована в БСМП Набережных Челнов. Также в ходе тушения огня было обнаружено тело 54-летнего мужчины, - отметили в ведомстве.

Причину возникновения этого пожара сейчас устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

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