Кинокомпаниям Чувашии возместят затраты на съемку фильмов о выдающихся земляках

Итоги конкурса подведут к концу 2022 года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Чувашии кинокомпаниям будут выделены субсидии для возмещения затрат на съемку фильмов о выдающихся земляках. Прием заявок на получение этих средств стартовал еще 7 октября, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

На компенсацию затрат могут претендовать организации, которые занимаются кинематографией. Им возместят не более 30% расходов на производство кинокартины.

Отметим, для получении финансовой помощи кинокомпании необходимо предъявить расчеты и документы, которые подтверждают соответствие требованиям конкурсного отбора. Заявки будут приниматься до 7 ноября. А итоги конкурса подведут к концу 2022 года.

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