В Казани из нескольких вузов эвакуировали студентов и преподавателей

По предварительным данным, дело не в сработке пожарной сигнализации, а в сообщениях с угрозами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 12 октября, казанские студенты стали сообщать о том, что их вместе с преподавателями эвакуировали из зданий вузов.

Так, это произошло в Энергоуниверситете, ветеринарной Академии и Автотранспортном цехе. Здания оцеплены, на месте работают правоохранители. По предварительным данным, поводом для эвакуации вузов стали сообщения с угрозами.

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