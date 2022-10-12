“Ей ничего в настоящее время не угрожает”: в Казани укрепят фундамент башни Сююмбике

Запланированы работы по укреплению фундамента у башни Сююмбике. Фото: okn.tatarstan.ru

На днях у казанцев вызвал беспокойство тот факт, что в основании башни Сююмбике отсутствует часть кирпичей, имеются трещины, а также в поврежденном виде находится боковая облицовочная часть.

Председатель Госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин осмотрел объекты Казанского кремля. Он заявил, что башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии, и ей ничего в настоящее время не угрожает.

Тем не менее в настоящий момент уже готов проект противоаварийных мероприятий, которые должны выполняться в первую очередь. В скором времени территория будет ограждена и подрядная организация приступит к работе. Башню Сююмбике отреставрируют как снаружи, так и внутри, заменив утраченные и разрушенные кирпичи, а также укрепят фундамент.

Кроме того, совместно с архитекторами-реставраторами рассматривается возможность приспособить внутренние помещения башни для посещения туристов.

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