В Татарстане полицейские задержали курьера на внедорожнике, перевозившего около 57 килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и помещен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД Набережных Челнов на контрольном посту задержали перевозчика крупной партии наркотиков.

Госавтоинспекторы остановили внедорожник “Лендровер”, чтобы проверить документы. Им показалось, что водитель ведет себя подозрительно, а позже у него нашли пакет с порошком весом почти 200 граммов.

Далее во время проверки автомобиля в обшивке багажника, в нише запасного колеса, а также в сумке полицейские нашли больше двухсот свертков с наркотиками - порядка 57 килограммов.

Водителя задержали. Он объяснил, что подрабатывать перевозчиком наркотиков начал буквально на днях. По словам мужчины, запрещенный груз он забрал рядом с Ногинском, который должен был спрятать в тайниках около Красноярска, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Иркутска.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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