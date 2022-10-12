В Казани иностранца за убийство родственника и приятеля приговорили к 19 годам колонии

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На основании вердикта присяжных Верховный суд Татарстана признал иностранного гражданина – уроженца Узбекистана, виновным в двойном убийстве. Мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура республики.

- В ходе прений по этому уголовному делу сторона гособвинения просила для осужденного 19,5 лет колонии. Приговор суда пока не вступил в законную силу, - также отметили в надзорном ведомстве.

Было доказано, что ночью 23 октября прошлого года иностранец вместе со своим двоюродным братом и еще одним земляком находились на съемной квартире в Казани. Между родственниками вспыхнула ссора. Осужденный схватил кухонный нож и жестоко зарезал брата и земляка, который заступился за него. Тела убитых нашли лишь вечером следующего дня. Эксперты насчитали на каждом из них не менее 15 колото-резанных ранений.

Тем временем покинувший съемную квартиру иностранец решил удариться в бега и покинуть территорию Татарстана. Но полицейские задержали мужчину, когда он пытался уехать в Самару на автобусе.

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